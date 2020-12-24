Самый высокооплачиваемый ютубер года живет в США. Ему 9 лет

Девятилетний американец Райан Кадзи стал самым высокооплачиваемым ютубером года, заработав $29,5 млн с июня 2019 по июнь 2020 года.
Об этом сообщает журнал Forbes.
Его детский канал YouTube имеет более $27,7 млн подписчиков и набирает более 12,2 млрд просмотров.
Содержание его видео вращается вокруг так называемой распаковки — мальчик распаковывает игрушки и оценивает их. Кроме этого, на канале много видеороликов с детскими мероприятиями.
Помимо YouTube, Райану с помощью родителей удалось диверсифицировать свои источники дохода:
Маркетинг этих продуктов принёс ему $200 млн прибыли, помимо полученной на YouTube.
В то же время у Кадзи есть собственный сериал под названием "Таинственная игра Райана", который транслируется на детском телеканале Nickelodeon.
ДЛЯ СПРАВКИ
Десять самых высокооплачиваемых ютуберов в списке Forbes собрали в общей сложности $211 млн прибыли за вышеупомянутый период, что на 30% больше, чем годом ранее.
Как отмечает журнал, "обстоятельства пандемии привели к увеличению доходов, поскольку многие люди все еще остаются в своих домах, и большая часть из них прибегают к видеоконтенту, чтобы развлечь своих детей".
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