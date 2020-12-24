Самый высокооплачиваемый ютубер года живет в США. Ему 9 лет

Девятилетний американец Райан Кадзи стал самым высокооплачиваемым ютубером года, заработав $29,5 млн с июня 2019 по июнь 2020 года.

Об этом сообщает журнал Forbes.

Кадзи возглавляет рейтинг третий год подряд.

Его детский канал YouTube имеет более $27,7 млн подписчиков и набирает более 12,2 млрд просмотров.

Содержание его видео вращается вокруг так называемой распаковки — мальчик распаковывает игрушки и оценивает их. Кроме этого, на канале много видеороликов с детскими мероприятиями.

Не YouTube единым

Помимо YouTube, Райану с помощью родителей удалось диверсифицировать свои источники дохода:

у ребенка-блогера есть своя линия "мерчандайзинга", которая включает в себя широкий спектр предметов: от игрушек до зубной пасты.

Маркетинг этих продуктов принёс ему $200 млн прибыли, помимо полученной на YouTube.

В то же время у Кадзи есть собственный сериал под названием "Таинственная игра Райана", который транслируется на детском телеканале Nickelodeon.

ДЛЯ СПРАВКИ

Десять самых высокооплачиваемых ютуберов в списке Forbes собрали в общей сложности $211 млн прибыли за вышеупомянутый период, что на 30% больше, чем годом ранее.

Как отмечает журнал, "обстоятельства пандемии привели к увеличению доходов, поскольку многие люди все еще остаются в своих домах, и большая часть из них прибегают к видеоконтенту, чтобы развлечь своих детей".