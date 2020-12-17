Российский космонавт поделился видео своего выхода в открытый космос

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся сейчас на МКС, на своей странице в "Вконтакте" поделился коротким видео своего выхода в открытый космос, длившегося почти семь часов.

"Дух захватывает, правда?" -написал космонавт в посте.

Четырехминутный ролик показывает, как Кудь-Сверчков и командир экспедиции МКС-64 Сергей Рыжиков работают над демонтажем частей модуля "Пирс" во время выхода в открытый космос 18 ноября, который занял 6 часов 47 минут.

"Это был первый опыт работы в космическом вакууме для обоих космонавтов", — пояснили в Роскосмосе.

В ходе почти семичасовой миссии Рыжиков и Кудь-Сверчков заменили планшет на модуле "Звезда" и сняли часть оборудования с пирса, который вскоре будет выведен из эксплуатации и заменен на новый модуль "Наука", готовящийся к запуску на космодроме Байконур в Казахстане.

В следующий запланированный выход в открытый космос, космонавты будут готовить пирс к отстыковке и прибытию "Науки".

Напомним, что первый в истории выход в открытый космос совершил советский космонавт Алексей Леонов в апреле 1965 года. Он воспользовался надувным воздушным шлюзом, чтобы покинуть космический корабль "Восход-2", и провел в космическом вакууме 12 минут и девять секунд.