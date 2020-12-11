Под жилым домом в Китае нашли огромную древнюю статую Будды

Огромная статуя Будды, высотой около девяти метров, была найдена под землей в жилом комплексе в поселке Чунцин на юго-западе Китая.

У скульптуры нет головы, а обе руки сложены на животе.

Об этом сообщают местные СМИ.

Возраст статуи, найденной прямо под одним из домов — он как будто поддерживается её снизу — по предварительным оценкам, примерно тысяча лет.

Жители дома вообще не знали о её существовании, пока недавно не были проведены очистные работы по реконструкции фасада одного из зданий.

Один из местных жителей, "весьма почтенного возраста", рассказал, что много лет назад на этом месте был буддийский храм, но он был снесен в 1980-х годах, когда началось активное строительство жилых зданий.

"Я слышал, что статуя Будды была построена почти тысячу лет назад", — сказал человек по фамилии Ян.

Со своей стороны, органы, занимающиеся культурными и археологическими реликвиями, начали расследование, чтобы выяснить подробности об удивительной древней находке.