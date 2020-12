Под жилым домом в Китае нашли огромную древнюю статую Будды

Огромная статуя Будды, высотой около девяти метров, была найдена под землей в жилом комплексе в поселке Чунцин на юго-западе Китая.

У скульптуры нет головы, а обе руки сложены на животе.

Об этом сообщают местные СМИ.

Жители дома вообще не знали о её существовании, пока недавно не были проведены очистные работы по реконструкции фасада одного из зданий.

Один из местных жителей, "весьма почтенного возраста", рассказал, что много лет назад на этом месте был буддийский храм, но он был снесен в 1980-х годах, когда началось активное строительство жилых зданий.

Со своей стороны, органы, занимающиеся культурными и археологическими реликвиями, начали расследование, чтобы выяснить подробности об удивительной древней находке.

A giant headless #buddha located in a cluster of residential buildings recently came into view in SW China's #Chongqing. The statue is about 9 meters high and estimated to date back to 1000 years. Archaeological investigation is underway. pic.twitter.com/0FVd4qc35N