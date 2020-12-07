Коронавирусные ограничения, в число которых входит невозможность путешествовать, натолкнули руководство авиакомпании "Победа" на мысль о необычной услуге.
Теперь истосковавшиеся по перелётам москвичи могут совершить "рейс в никуда" — полуторачасовой перелет туда и обратно, начинающийся и заканчивающийся в российской столице.
Билеты на первый рейс, который состоится 19 декабря, стоили 7499 рублей ($100). Все 189 мест в самолете Boeing 737-800 были распроданы всего за 2 минуты, "оставив десятки разочарованных путешественников".
Вскоре авиакомпания объявила, что будет второй рейс. Билеты тоже расхватали мгновенно.
Как сообщает лоукостер, оба рейса вылетят из московского аэропорта Внуково и приземлятся в том же месте менее чем через два часа.
Пилотировать "рейс в никуда" будет известный авиационный блогер Алексей Кочемасов. О чём он сообщил в своём инстаграм НЕБОнутые (@nebonutye_audio).
По словам Кочемасова, будут соблюдаться стандартные правила, в том числе обязательные маски, но билеты будут включать в себя небольшие подарки и возможность сфотографироваться с членами экипажа.
Впрочем, сама идея не нова. Тайваньская авиакомпания Tigerair совершает обзорный полет над островом Чеджу с сентября, по маршруту "Тайвань-Тайвань".
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