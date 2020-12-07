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Пандемийный авиарелакс: полёт из точки А в точку А на "Победе"

Интересные Новости

Коронавирусные ограничения, в число которых входит невозможность путешествовать, натолкнули руководство авиакомпании "Победа" на мысль о необычной услуге.

Теперь истосковавшиеся по перелётам москвичи могут совершить "рейс в никуда" — полуторачасовой перелет туда и обратно, начинающийся и заканчивающийся в российской столице.

Билеты на первый рейс, который состоится 19 декабря, стоили 7499 рублей ($100). Все 189 мест в самолете Boeing 737-800 были распроданы всего за 2 минуты, "оставив десятки разочарованных путешественников".

Вскоре авиакомпания объявила, что будет второй рейс. Билеты тоже расхватали мгновенно.

Как сообщает лоукостер, оба рейса вылетят из московского аэропорта Внуково и приземлятся в том же месте менее чем через два часа.

Пилотировать "рейс в никуда" будет известный авиационный блогер Алексей Кочемасов. О чём он сообщил в своём инстаграм НЕБОнутые (@nebonutye_audio).

 

Пандемийный авиарелакс: полёт из точки А в точку А на
@nebonutye_audio

По словам Кочемасова, будут соблюдаться стандартные правила, в том числе обязательные маски, но билеты будут включать в себя небольшие подарки и возможность сфотографироваться с членами экипажа.

Впрочем, сама идея не нова. Тайваньская авиакомпания Tigerair совершает обзорный полет над островом Чеджу с сентября, по маршруту "Тайвань-Тайвань".

Автор: Ольга Лебедева
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