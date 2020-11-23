Болгарская газета пугает зомби-апокалипсисом из России

Старейшее печатное СМИ Болгарии опубликовало список катастроф на 2021 год, основанный, якобы, на предсказаниях Нострадамуса.

Номер первый в нём — зомби-апокалипсис, который устроит миру "российский учёный".

"Русский ученый создаст биологическое оружие, состоящее из вирусов, которые будут превращать людей в зомби, а конец человечества может оказаться ближе, чем мы думаем", — пишет газета "Труд".

В качестве подтверждения прогноза приводится перевод катрена, приписываемого великому предсказателю:

©trud.bg, автоматический перевод ЯндексПереводчик

Почему болгарские журналисты вдруг решили, что речь идёт именно о России — непонятно, поскольку наша страна в тексте не упоминается. Более того, носрадамоведы считают, что, подразумевая Россию, прорицатель говорил "Аквилон" или просто "Восток".

Читайте также:

Удивительные предсказания Нострадамуса, которые сбылись