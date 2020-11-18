Стараниями браконьеров на планете остался единственный белый жираф

Последний белый жираф, оставшийся на планете, правительство Кении приказало снабдить GPS-трекером.

Таким образом животное надеются защитить от браконьеров.

Кроме того, с помощью устройства, закрепленного на одном из рогов животного, рейнджеры смогут следить за всеми движениями одинокого самца.

"Эта мера была принята после того, как в марте прошлого года последняя самка была убита вместе со своим выводком браконьерами в восточной Кении. Единственный живой экземпляр этого вида жирафов — сын той самой убитой самки", — сообщила пресс-служба заповедника Исхакбини Хирола.

ДЛЯ СПРАВКИ

Редкая генетическая черта, называемая "лейцизм", которая дает жирафу этот белый пигмент, делает его легкой мишенью для охотников, учитывая, что животное пасется в засушливой саванне недалеко от границы с Сомали.