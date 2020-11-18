Овчарка – Трамп, чихуахуа – Обама: популярные клички собак в России

Россияне любят давать имена своим собакам в честь политических деятелей. В 2020 году самым популярным среди наших собачников оказался Дональд Трамп.

По данным Российской кинологической ассоциации, его именем названы 72 пса. Преимущественно это немецкие овчарки.

И это только те собаки, которые зарегистрированы в единой родословной книге, где ежегодно "ставятся на учёт" порядка 320 тысяч щенков самых разных пород.

По словам Владимира Голубева, президента РКФ, вторым по популярности стал ещё один американский президент: Обамой россияне почему-то называют чихуахуа.

"По нашим данным, в России живут 13 четвероногих Меркель, 10 Ельциных, 3 Макрона, по 2 Сталина и Брежнева", — рассказал Голубев.

А вот в честь Байдена россияне пока своих собак не называют.