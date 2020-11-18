Овчарка – Трамп, чихуахуа – Обама: популярные клички собак в России

Россияне любят давать имена своим собакам в честь политических деятелей. В 2020 году самым популярным среди наших собачников оказался Дональд Трамп.
По данным Российской кинологической ассоциации, его именем названы 72 пса. Преимущественно это немецкие овчарки.
По словам Владимира Голубева, президента РКФ, вторым по популярности стал ещё один американский президент: Обамой россияне почему-то называют чихуахуа.
"По нашим данным, в России живут 13 четвероногих Меркель, 10 Ельциных, 3 Макрона, по 2 Сталина и Брежнева", — рассказал Голубев.
А вот в честь Байдена россияне пока своих собак не называют.
Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.