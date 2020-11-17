Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Ургант: с Митей Хрусталёвым всё хорошо
"Тепло, светло и контингент приятный": как будет "сидеться" Ефремову
Депутат Лысаков: а так ли уж сильно нужен инструктор будущему водителю?
Из московской осени Волочкова с новым любимым сбежала на Мальдивы
Bloomberg: в 2021 году доллар может рухнуть на 20%
Аскольд Запашный экстренно госпитализирован. Не COVID
Мишустин: с 1 января начинаем оптимизацию штата госслужащих
В пресс-службе Меркель 20 лет работал египетский шпион
У ЕС опять нет бюджета - его заблокировали Польша и Венгрия

Математик: весь мир трясёт и лихорадит от чайной ложки вируса

Математик Мэтт Паркер пришел к выводу, что общий объем вирусов SARS-CoV-2, которые заразили людей по всему миру, если их собрать вместе, поместится в чайную ложку.

Математик: весь мир трясёт и лихорадит от чайной ложки вируса

Исследователь подсчитал в подкасте "проблема квадрата", что, учитывая статистику 300 тысяч новых ежедневных случаев covid-19 во всем мире и что период заражения длится 14 дней, в настоящее время насчитывается 4,2 миллиона активных инфицированных.

Учтя ранее полученные учёными данные, что концентрация вируса в 1 мл составляет 400 тысяч частиц, распределенных в 2 литрах жидкости и приняв во внимание размер клетки вируса, который составляет 150 Нм, и его сферическую форму, Паркер высчитал, что

  • общее количество вирусов, содержащихся у всех инфицированных людей, не включая животных, поместится в ёмкость объёмом 8 мл.

"Весь хаос в мире, пандемия, которая разрушает жизни и подрывает экономику, сводится к чайной ложке проблем", — заключает исследователь.

Согласно статистическим данным Университета Джона Хопкинса,

  • общее число инфицированного населения мира с начала пандемии превысило 54 миллиона человек, и более 1,3 миллиона человек умерли.
Последние материалы
"Тепло, светло и контингент приятный": как будет "сидеться" Ефремову
Депутат Лысаков: а так ли уж сильно нужен инструктор будущему водителю?
Редкое, но опасное заболевание: синдром VEXAS
Из московской осени Волочкова с новым любимым сбежала на Мальдивы
Bloomberg: в 2021 году доллар может рухнуть на 20%
Аскольд Запашный экстренно госпитализирован. Не COVID
Мишустин: с 1 января начинаем оптимизацию штата госслужащих
В пресс-службе Меркель 20 лет работал египетский шпион
У ЕС опять нет бюджета - его заблокировали Польша и Венгрия
Искать преступников будет ИИ, если правительство даст на них денег МВД
Популярное
Российский шоу-бизнес
Гоген Солнцев устроил скандал перед похоронами Армена Джигарханяна

Похороны Армена Джигарханяна запланированы на 17 ноября, однако Гоген Солнцев решил нелестно высказаться в адрес актёра.

Гоген Солнцев устроил скандал перед похоронами Армена Джигарханяна
Врач назвал способ остановить пандемию за две недели
Новости медицины
Врач назвал способ остановить пандемию за две недели
Мир. Новости мира
Тихановская хочет отключить Минск от SWIFT
Новости Белоруссии
В Белоруссии появилась "сакральная жертва". Кризис разрастается
Любовь Степушова У России нет главного в Молдавии - правды Любовь Степушова Усам Оздемиров ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США Усам Оздемиров Василий Амирджанов "Роскосмос" может стать торгово-развлекательным холдингом Василий Амирджанов
Комментарии
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
Насколько сами турки — тюрки?
В Белоруссии появилась "сакральная жертва". Кризис разрастается
Соловьевские трели от "армянского радио"
Тихановская хочет отключить Минск от SWIFT
В Белоруссии появилась "сакральная жертва". Кризис разрастается
Западные аналитики: Россия выдержит новые санкции США
Соловьевские трели от "армянского радио"
"Декоммунизация" Тарусы — предтеча "ленинопада" и майдана?
Соловьевские трели от "армянского радио"
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
"Декоммунизация" Тарусы — предтеча "ленинопада" и майдана?
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
Лукашенко пообещал перераспределить полномочия президента
Лукашенко пообещал перераспределить полномочия президента
В Москве на вакцинацию от коронавируса выделят 10 млрд рублей
Конец заморозке? Приднестровский конфликт могут начать решать
"Роскосмос" может стать торгово-развлекательным холдингом
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников