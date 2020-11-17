Математик: весь мир трясёт и лихорадит от чайной ложки вируса

Математик Мэтт Паркер пришел к выводу, что общий объем вирусов SARS-CoV-2, которые заразили людей по всему миру, если их собрать вместе, поместится в чайную ложку.

Исследователь подсчитал в подкасте "проблема квадрата", что, учитывая статистику 300 тысяч новых ежедневных случаев covid-19 во всем мире и что период заражения длится 14 дней, в настоящее время насчитывается 4,2 миллиона активных инфицированных.

Учтя ранее полученные учёными данные, что концентрация вируса в 1 мл составляет 400 тысяч частиц, распределенных в 2 литрах жидкости и приняв во внимание размер клетки вируса, который составляет 150 Нм, и его сферическую форму, Паркер высчитал, что

общее количество вирусов, содержащихся у всех инфицированных людей, не включая животных, поместится в ёмкость объёмом 8 мл.

"Весь хаос в мире, пандемия, которая разрушает жизни и подрывает экономику, сводится к чайной ложке проблем", — заключает исследователь.

Согласно статистическим данным Университета Джона Хопкинса,