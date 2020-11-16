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Китаец купил на аукционе в Бельгии голубя за €1,6 млн

Двухлетний почтовый голубь по имени New Kim был продан за рекордные €1,6 млн ($1,89 млн) неназванному китайскому покупателю на аукционе, состоявшемся в воскресенье в Бельгии.

Китаец купил на аукционе в Бельгии голубя за €1,6 млн

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, торги начались с €200, но цена взлетела до €1,31 млн менее чем за 90 минут "из-за настойчивости юноафриканской группы", превысив предыдущий рекорд в €1 млн 252 тысячи, установленный в марте 2019 года для другого бельгийского голубя, Армандо.

"В течение последних 30 минут аукциона за право обладания голубем сражались два китайских коллекционера. Эти рекордные цены невероятны, потому что этот голубь — самка. Обычно самцы стоят больше, потому что они могут производить больше потомства", — объяснил Николаас Гизельбрехт, исполнительный директор Pipa, онлайн-аукционного дома, который проводил продажу (цитата Reuters).

Гизельбрехт уточнил, что New Kim всего два года, и она участвовала только в гонках в 2018 году, выиграв титул лучшей молодой птицы в Бельгии. Голуби обычно могут размножаться до 10 лет, поэтому у New Kim время, чтобы дать потомство, достаточно.

К слову, в Китае гонки почтовых голубей очень популярны, поэтому птицы, которые могут принести прибыль своим владельцам, очень ценятся.

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