3300-летние бронзовый меч и топор нашёл грибник в Чехии

Меч и топор бронзового века были найдены в Есеникском районе на севере Чехии.

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Местный житель Роман Новак, который нашел предметы, рассказал, что увидел их случайно во время "тихой охоты".

"Только что прошел дождь, и я пошел собирать грибы. Когда я шел, я увидел кусок металла, торчащий из камней. Я пнул его и обнаружил, что это лезвие меча. Потом я копал еще немного и нашел бронзовый топор", — вспоминает Новак.

Археологи, с которыми он связался, исследовали оружие определили, что оно было произведено примерно в 1300 году до нашей эры, когда на территорию страны проникала культура урнных полей.

Заведующий отделом археологии Силезского музея Иржи Юхелка говорит, что меч похож на найденный на севере Германии и является вторым таким оружием, найденным в Чехии. Он также отметил, что археологи были удивлены находкой, так как в то время территория, где они были найдены, была малонаселенной.

Археолог отметил, что меч был изготовлен недалеко от того места, где его нашли, хотя вряд ли он участвовал в какой-либо войне.