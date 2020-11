Чёрный тигр попал в объектив фотографа в Индии

Вчера, 4 ноября, в Индии фотограф-любитель Сумен Баджпаи сфотографировал черного тигра - крайне редко встречающегося в природе хищника.

Об этом сообщает The Daily Mail.

ДЛЯ СПРАВКИ

