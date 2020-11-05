Чёрный тигр попал в объектив фотографа в Индии

Вчера, 4 ноября, в Индии фотограф-любитель Сумен Баджпаи сфотографировал черного тигра - крайне редко встречающегося в природе хищника.

Об этом сообщает The Daily Mail.

ДЛЯ СПРАВКИ

Известный как меланический тигр, этот вид встречается исключительно в Одише, восточном индийском штате.

Эти кошки не представляют собой отдельный подвид, а просто имеют генетический дефект, который делает черные полосы толще, чем обычно у этих животных, так что они практически скрывают оранжевые полосы.

Они по габаритам меньше, чем другие тигры.

Впервые были замечены в Индии в 1990 году.

Ultra-rare BLACK tiger is spotted in India: Animal lover photographs predator with highly unusual colouring https://t.co/8My4tNuD2W pic.twitter.com/JqbaOHdyVo — Daily Mail Online (@MailOnline) November 4, 2020

По мнению ученых, меланический тигр находится на грани исчезновения.

По словам Биваша Пандава, исследователя Индийского института дикой природы, в штате Одиша осталось всего 7 или 8 черных тигров.

Другие эксперты утверждают, что снижение их численности связано с браконьерством, но не самих тигров, а их добычи - оленей.

Однако департамент лесного хозяйства Одиши отклоняет эту версию, отмечая, что то, что влияет на популяцию черных тигров, — это увеличение урбанизации.