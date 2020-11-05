Вчера, 4 ноября, в Индии фотограф-любитель Сумен Баджпаи сфотографировал черного тигра - крайне редко встречающегося в природе хищника.
Об этом сообщает The Daily Mail.
ДЛЯ СПРАВКИ
Ultra-rare BLACK tiger is spotted in India: Animal lover photographs predator with highly unusual colouring https://t.co/8My4tNuD2W pic.twitter.com/JqbaOHdyVo— Daily Mail Online (@MailOnline) November 4, 2020
По мнению ученых, меланический тигр находится на грани исчезновения.
По словам Биваша Пандава, исследователя Индийского института дикой природы, в штате Одиша осталось всего 7 или 8 черных тигров.
Другие эксперты утверждают, что снижение их численности связано с браконьерством, но не самих тигров, а их добычи - оленей.
Однако департамент лесного хозяйства Одиши отклоняет эту версию, отмечая, что то, что влияет на популяцию черных тигров, — это увеличение урбанизации.
Результат выборов — неокончательная победа Трампа и полный, очевидный, эпический провал демократов с их марионеточной социологией. США готовятся к "Майдану"...