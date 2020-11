Специалист по средневековой архитектурной истории Дженнифер Александр обнаружила любопытный "каменный селфи" в знаменитом соборе Сантьяго-де-Компостела на северо-востоке Испании.

Речь идет об автопортрете одного из каменщиков собора — мужская фигура вырезана на вершине колонны в начале XII века и обнаружена лишь 900 лет спустя искусствоведом из британского Университета Уорика.

