Специалист по средневековой архитектурной истории Дженнифер Александр обнаружила любопытный "каменный селфи" в знаменитом соборе Сантьяго-де-Компостела на северо-востоке Испании.
"Сотни тысяч посетителей прибывают каждый год в автономное сообщество Галисия на северо-востоке Испании, чтобы полюбоваться собором. Тем не менее, никто за 9 веков не заметил любопытного архитектурного орнамента, венчающего одну из многочисленных колонн средневекового храма", — говорит Александр.
Речь идет об автопортрете одного из каменщиков собора — мужская фигура вырезана на вершине колонны в начале XII века и обнаружена лишь 900 лет спустя искусствоведом из британского Университета Уорика.
A selfie set in stone: hidden portrait by cheeky mason found in #Spain 900 years on. https://t.co/kr7c3OfLpU pic.twitter.com/3jueAMFAnU— Ancient History Encyclopedia (@ahencyclopedia) November 1, 2020
Гранитная фигура высотой около 30 сантиметров изображает улыбающегося человека и находится примерно в 13 метрах от земли. Учитывая возвышенность его местоположения, Александр предполагает, что автор орнамента не хотел, чтобы его обнаружили.
"Он находится в той части здания, где вы должны быть каменщиком, чтобы быть там и видеть его, — сказала она. — Это такая прекрасная связь между нами и человеком, который ее вырезал. Это похоже на то, что он был специально оставил своё изображение для людей, работающих в здании, — добавила историк. - Он спрятан среди целого набора капителей (верхняя часть колонны)], которые в остальном просты. Только каменщики, создавшие здание, могли видеть эту фигуру. Конечно, этот каменотес, вероятно, понятия не имел, что ему придется так долго ждать, пока его заметят."
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