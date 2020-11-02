Древнее каменное селфи обнаружено в испанском соборе

Специалист по средневековой архитектурной истории Дженнифер Александр обнаружила любопытный "каменный селфи" в знаменитом соборе Сантьяго-де-Компостела на северо-востоке Испании.

"Сотни тысяч посетителей прибывают каждый год в автономное сообщество Галисия на северо-востоке Испании, чтобы полюбоваться собором. Тем не менее, никто за 9 веков не заметил любопытного архитектурного орнамента, венчающего одну из многочисленных колонн средневекового храма", — говорит Александр.

Речь идет об автопортрете одного из каменщиков собора — мужская фигура вырезана на вершине колонны в начале XII века и обнаружена лишь 900 лет спустя искусствоведом из британского Университета Уорика.

A selfie set in stone: hidden portrait by cheeky mason found in #Spain 900 years on. https://t.co/kr7c3OfLpU pic.twitter.com/3jueAMFAnU — Ancient History Encyclopedia (@ahencyclopedia) November 1, 2020

Гранитная фигура высотой около 30 сантиметров изображает улыбающегося человека и находится примерно в 13 метрах от земли. Учитывая возвышенность его местоположения, Александр предполагает, что автор орнамента не хотел, чтобы его обнаружили.