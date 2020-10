Самый странный кальмар Спирула впервые снят на видео

Учёным в Австралии впервые удалось снять на видео живого кальмара Спирулы, странного маленького головоногого моллюска, также известного как рог барана.

Наблюдение за моллюском, который плавал вертикально на глубине около 850 метров в большом австралийском Барьерном Рифе, опубликовано институтом океана Шмидта, специализирующимся на морских исследованиях и развитии океанической науки и техники.

Кальмар отличается чрезвычайно легким корпусом, снабженным внутренней камерой, которая держит его на плаву и удивительно долговечна.

Exciting news! This appears to be the FIRST observation of Spirula, aka ram's horn squid, alive + in its natural environment. Very rarely seen or captured, they have many extinct relatives, but are only living member of genus Spirula, family Spirulidae, and order Spirulida. 1/3 pic.twitter.com/re4rZyRuER