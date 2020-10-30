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Самый странный кальмар Спирула впервые снят на видео

Учёным в Австралии впервые удалось снять на видео живого кальмара Спирулы, странного маленького головоногого моллюска, также известного как рог барана.

Самый странный кальмар Спирула впервые снят на видео

Наблюдение за моллюском, который плавал вертикально на глубине около 850 метров в большом австралийском Барьерном Рифе, опубликовано институтом океана Шмидта, специализирующимся на морских исследованиях и развитии океанической науки и техники.

Кальмар отличается чрезвычайно легким корпусом, снабженным внутренней камерой, которая держит его на плаву и удивительно долговечна.

Изображения были получены с помощью погружного устройства с дистанционным управлением (ROV).

Крошечный головоногий, всего 7 сантиметров в длину, имеет восемь рук, два щупальца и пару выпученных глаз. На конце его хвоста, спрятанного под его мантией, он имеет плотно свернутую внутреннюю оболочку. Глаза кальмара удивили наблюдателей, которые сначала не понимали, что они видят.

"Какого черта?"- слышно восклицание одного из специалистов на видео

Эксперты были поражены положением кальмара, его голова и щупальца плавали вертикально, а плавники были направлены вниз.

"Оболочка с ее плавучестью находится на другом конце кальмара. Таким образом, вы могли бы подумать, что голова, которая тяжелее, будет висеть", - объяснил исследователь Нейдж Паскаль.

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