Назвав дочь в честь провайдера, швейцарцы сэкономили на Wi-Fi

Швейцарская пара назвала свою новорожденную дочь Twifia и получила за это восемнадцать лет бесплатного Wi-Fi от интернет-провайдера.

Об этом сообщает портал LADbible.

Как стало известно изданию, отец увидел в Facebook рекламное предложение компании Twifi:

любой, кто называет своего ребенка Twifus (если это мальчик) или Twifia (если это девочка) и продемонстрирует фото свидетельства о рождении, сможет получить приз от Интернет-провайдера.

Родители не разрешили называть фамилию семьи, опасаясь насмешек в соцсетях:

"Мы не хотим оправдываться перед теми, кто будет обвинять нас в том, что мы продали имя нашей дочери", - объяснили они.

По их словам, они будут ежемесячно переводить на сберегательный счёт малышки деньги, которые потратили бы на Wi-Fi. Таким образом, они надеются, что, когда она достигнет совершеннолетия, то воспользуется ими, чтобы купить себе автомобиль, научиться водить машину или изменить свое имя, если оно не будет ей нравиться.

Глава Twifi Филипп Фотш подтвердил, что его компания будет платить за интернет пары до 2038 года, даже в случае банкротства компании.