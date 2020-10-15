Уникальное летающее судно-экраноплан времен Холодной войны было замечено — и эффектно заснято сверху беспилотником — на песчаном пляже в Дагестане, где планируется построить военный тематический парк.
Кадры, снятые видеоагентством Ruptly, показывают причудливого вида экраноплан, лежащий на берегу Каспийского моря недалеко от дагестанского города Дербент.
400-тонная машина выглядит почти как самолет из-за своих крыльев и турбовентиляторных двигателей, но на самом деле это было морское судно, вооруженное сверхзвуковыми ракетами.
Корпус корабля не повреждён, лишь краска немного выцвела, да некоторые металлические детали покрыты ржавчиной.
Известно, что экраноплан был отбуксирован с Каспийской базы ВМФ России в Дербент, где планируется строительство военно-тематического парка "Патриот".
Его появление на пустынном пока берегу сразу же породило волну слухов о том, что
Однако на снятом RT видео отчётливо видны несколько экскаваторов и грузовиков, что указывает на то, что ведутся какие-то строительные работы.
К слову, Советский Союз пошел дальше других стран в создании работоспособного крупногабаритного экраноплана, работающего на турбовентиляторных двигателях. Другие страны, такие как Германия и США, проектировали суда этого типа меньшего размера, но все они были пассажирскими или экспериментальными.
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