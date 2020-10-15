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"Каспийский монстр" замечен лежащим на побережье в Дагестане

Уникальное летающее судно-экраноплан времен Холодной войны было замечено — и эффектно заснято сверху беспилотником — на песчаном пляже в Дагестане, где планируется построить военный тематический парк.

"Каспийский монстр" замечен лежащим на побережье в Дагестане

Кадры, снятые видеоагентством Ruptly, показывают причудливого вида экраноплан, лежащий на берегу Каспийского моря недалеко от дагестанского города Дербент.

400-тонная машина выглядит почти как самолет из-за своих крыльев и турбовентиляторных двигателей, но на самом деле это было морское судно, вооруженное сверхзвуковыми ракетами.

Корпус корабля не повреждён, лишь краска немного выцвела, да некоторые металлические детали покрыты ржавчиной.

Известно, что экраноплан был отбуксирован с Каспийской базы ВМФ России в Дербент, где планируется строительство военно-тематического парка "Патриот".

Его появление на пустынном пока берегу сразу же породило волну слухов о том, что

  • его просто бросили,
  • его выбросило на сушу со дна водой.

Однако на снятом RT видео отчётливо видны несколько экскаваторов и грузовиков, что указывает на то, что ведутся какие-то строительные работы.

Что за машина?

  • Официально получив позывной MD-160, эта машина времен Холодной войны была единственной наземной машиной класса Lun, когда-либо завершенной в течение этого периода.
  • Экраноплан, который использовал подъемную силу, создаваемую наземным эффектом его крыльев, чтобы летать на высоте нескольких метров над водой, был предназначен для поражения надводных целей.
  • Он выделялся своей высокой скоростью до 297 узлов (550 км / ч) и низкой видимостью для радаров.
  • Технологическое чудо недолго служило Военно-Морскому флоту ещё в конце 1980-х годов, но было "отправлено в отставку" из-за нехватки финансирования.
  • Больше не способный летать, MD-160 хранился в Каспийске, прежде чем российские военные решили поделиться им с общественностью в парке "Патриот".

К слову, Советский Союз пошел дальше других стран в создании работоспособного крупногабаритного экраноплана, работающего на турбовентиляторных двигателях. Другие страны, такие как Германия и США, проектировали суда этого типа меньшего размера, но все они были пассажирскими или экспериментальными.

  • МД-160 стал преемником машины, называвшейся КМ, разработанной в середине 1960-х годов в рамках советской программы экранопланов.
  • Западные спецслужбы заклеймили экспериментальный военный корабль как "Каспийское морское чудовище" или "Каспийский монстр", в то время как КМ на самом деле означало "корабль-макет", или "опытный корабль".
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