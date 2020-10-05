В Новосибирске продаётся кот, исполняющий желания

Говорят, что есть вещи, которые нельзя купить за деньги, а для всего остального есть MasterCard. Однако, недавно появившееся на Avito объявление бросает вызов этому стереотипу.

В Новосибирске женщина решила продать своего кота, который — если верить объявлению — "исполняет желания, как джинн из лампы".

За "уникальное животное" продавец просит 10 млн рублей. Просто посмотреть на кошку — 2 тысячи.

"Коту по кличке И-Левел Винсент девять лет. По словам его хозяйки Елены, он помог ей улучшить материальное положение и купить вторую квартиру. Однако кот способен исполнить только три желания каждого человека. Всех членов её семьи Винсик уже осчастливил", — пишет kp. ru.

По словам нынешней хозяйки, четвёртое желание одному и тому же человеку загадывать бесполезно, поэтому было принято решение кота продать:

"Пусть продолжает делать людей счастливыми", — объясняет это Елена.

Женщина считает, что Винсент унаследовал магический дар от своей матери, которая "была похожа на настоящую ведьму, чёрную, как уголь". Самого "волшебника" нынешние владельцы купили в 2011 году, когда ему было девять месяцев.

Правда, никаких доказательств волшебных качеств кота хозяйка не привела.

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