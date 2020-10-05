В Новосибирске продаётся кот, исполняющий желания

Говорят, что есть вещи, которые нельзя купить за деньги, а для всего остального есть MasterCard. Однако, недавно появившееся на Avito объявление бросает вызов этому стереотипу.
В Новосибирске женщина решила продать своего кота, который — если верить объявлению — "исполняет желания, как джинн из лампы".
"Коту по кличке И-Левел Винсент девять лет. По словам его хозяйки Елены, он помог ей улучшить материальное положение и купить вторую квартиру. Однако кот способен исполнить только три желания каждого человека. Всех членов её семьи Винсик уже осчастливил", — пишет kp. ru.
По словам нынешней хозяйки, четвёртое желание одному и тому же человеку загадывать бесполезно, поэтому было принято решение кота продать:
"Пусть продолжает делать людей счастливыми", — объясняет это Елена.
Женщина считает, что Винсент унаследовал магический дар от своей матери, которая "была похожа на настоящую ведьму, чёрную, как уголь". Самого "волшебника" нынешние владельцы купили в 2011 году, когда ему было девять месяцев.
Правда, никаких доказательств волшебных качеств кота хозяйка не привела.
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