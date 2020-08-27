Путин об экономике, пандемии и Белоруссии

Первый блок тем был связан с коронавирусной инфекцией и её последствиями для нашей страны и для всего мира. По словам президента, России удалось адекватно противостоять этой угрозе.

"Общая мобилизация и точечные решения дали то, что нам удалось пройти пик вспышки заболевания", — отметил глава.

При этом, в своих действиях и решениях правительство РФ ставило во главу угла именно жизнь и здоровье людей. Впрочем, поскольку болезнь еще не побеждена, Путин обратился к гражданам с просьбой продолжать соблюдение ограничительных мер и рекомендаций, которые дают специалисты. Поскольку в ряде стран всё же началась вторая вспышка пандемии.

По мнению президента, сопряжено это в том числе и с тем, что общества этих стран пронизаны индивидуализмом, и в сложных условиях продолжают ставить частные интересы выше общественных. Что касается России, то в целом нам удалось достаточно безболезненно пережить пик эпидемии. По словам Путина, чем дисциплинированнее мы будем в дальнейшем, тем быстрее переживем эту эпидемию. При этом уже есть и положительные результаты в сфере популяционного иммунитета. По словам главы государства, в восьми регионах РФ этот коллективный иммунитет уже превышает 25%.

Важный момент, который отметил Путин — это готовность нашей медицинской инфраструктуры, а также всего государственного аппарата к чрезвычайной ситуации. При этом президент в очередной раз выразил благодарность врачам. И отметил, что на текущий момент весь накопленный опыт, исследования, мобилизация системы здравоохранения в целом служит для того, чтобы заболевание протекало легче, с минимальными последствиями и в будущем.

Вакцина, по словам Путина, уже работает. Дочь президента была одной из первых, кто испробовал это лекарство. Иммунитет от коронавируса был получен, иммунитет выработан, побочных эффектов, кроме кратковременного повышения температуры, не было.

Что касается регистрации вакцины и критики со стороны ряда государств, а также недоверии к тому, что препарат безопасен и работает, то Путин отметил: регистрация прошла в полном соответствии с российским законодательством. Российские медицинские нормы при этом полностью соответствуют международным стандартам. Испытания были проведены как на доклиническом уровне, так и на клиническом: на животных, затем — на людях-добровольцах.

Глава государства подчеркнул: "Для наших специалистов очевидно: вакцина создает иммунитет, она безвредна, появляются антитела". Впрочем, исследования продолжаются, и осенью в России появится вторая разновидность вакцины от коронавируса. Сейчас над этим препаратом работает новосибирский институт "Вектор". По мнению президента, в дальнейшем в России вообще возможна конкуренция производителей разных видов вакцин.

Следующей темой стал экономический кризис, связанный все с той же пандемией коронавируса. Как отметил президент, вся мировая экономика столкнулась с его последствиями. Если в 2008–2009 годах мировой ВВП упал на 0,1%, то сейчас наметилось общее падение в 5%, "и это колоссальная разница". Что касается России, то наиболее пессимистичный сценарий — это падение в 8,5% ВВП. Однако, по словам Путина "наши специалисты оценивают падение в 5-6%".

При этом, если говорить о США, то там процент падения прогнозируется более, чем в 9%, в еврозоне — 15%. По словам главы государства, такие относительно легкие последствия отчасти связаны с разницей структуры экономик разных государств. Но также Путин особо подчеркнул важность верно принятых Правительством РФ экономических и социальных решений, что и позволило во многом нивелировать последствия падения экономики. Хотя, как отметил президент, и не без издержек.

Также Владимир Владимирович подчеркнул, что "пик проблем в России пройден. Постепенно мы начинаем восстанавливаться". К слову, даже несмотря на падение цен на нефть, резервы России продолжают расти, а инфляция составляет 3-4%, что в текущих условиях весьма обнадеживающий показатель.

Далее разговор зашел о ситуации в Белоруссии и отношении к происходящему в России. Путин подчеркнул, что Россия ведет себя по отношению к Белоруссии максимально корректно и соблюдает, насколько это возможно, нейтралитет. По словам главы государства, "мы считаем, что это дело в первую очередь белорусского народа. Но нам не безразлично, что там происходит, поскольку это самая близкая для нас на сегодня страна". Более того, президент выразил надежду на то, что "всем участникам этого процесса хватит ума спокойно и без крайностей найти выход. Если люди вышли на улицы, то к ним нужно прислушаться". Впрочем, Россия может вмешаться, и "никакого секрета здесь нет".

У российского лидера состоялся разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в котором стороны договорились о ситуации, когда Россия может предоставить свою помощь в урегулировании конфликта. Все эти случаи обозначены в Союзном договоре и в ОДКБ. Российской стороной был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые могут войти на территорию Белоруссии в случае, если "экстремисты, прикрываясь политическими лозунгами, перейдут к откровенному разбою".

При этом президент подчеркнул, что сейчас вводить этот резерв необходимости нет, однако обратил внимание на слишком большую заинтересованность ряда западных государств в происходящем в Белоруссии. В том числе эти интересы пытаются реализовать и при помощи разного рода провокаций, как это случилось в истории с сотрудниками российской ЧВК, задержанных на территории Белоруссии. По поводу этого инцидента глава государства заявил: "это была акция спецслужб Украины и США. Людей использовали втемную. Людей затащили на территорию Белоруссии и представили их, как тех, кто будет свергать политический режим. А люди ехали на работу в третью страну. На абсолютно легальную работу".

Завершая белорусскую тему и свое интервью, Путин выразил надежду, что проблемы в Белоруссии будут решаться исключительно мирным путем.