Пэрис Хилтон мечтает о дочери. Ну или о близнецах

Пэрис Хилтон недавно рассказала о том, решилась завести ребенка. 39-летняя звезда всегда заявляла о желании иметь детей, но только сейчас решилась осуществить план. Для этого она заранее позаботилась о заморозке яйцеклеток, чтобы даже в случае проблем со здоровьем не потерять возможность родить.

По словам Пэрис, она мечтает о дочке, которая будет похожа на нее, хочет заплетать косички и одевать в красивую одежду. Однако и близнецам она была бы очень рада, тогда звезда надеется на то, что будут брат с сестренкой.