Пэрис Хилтон недавно рассказала о том, решилась завести ребенка. 39-летняя звезда всегда заявляла о желании иметь детей, но только сейчас решилась осуществить план. Для этого она заранее позаботилась о заморозке яйцеклеток, чтобы даже в случае проблем со здоровьем не потерять возможность родить.
По словам Пэрис, она мечтает о дочке, которая будет похожа на нее, хочет заплетать косички и одевать в красивую одежду. Однако и близнецам она была бы очень рада, тогда звезда надеется на то, что будут брат с сестренкой.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.