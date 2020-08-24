Врачи: картофельный сок стимулирует рост волос

Британские эксперты по натуральной медицине заявили, что картофельный сок является простым и доступным средством для стимуляции роста волос.

Он поможет активизировать работу волосяных фолликулов. Также стоит отметить, что применение этого средства является абсолютно безопасным.

"Цикл роста волос из фолликулов обычно длится от двух до шести лет. На заключительном этапе волосы находятся в так называемой фазе покоя, а затем, через несколько месяцев, выпадают, после чего процесс активируется снова. Для того чтобы ускорить рост волос, можно применять разнообразные биологически активные вещества. Например, можно использовать такое хорошо зарекомендовавшее себя средство, как картофельный сок", — пояснили специалисты.

Эксперты рекомендуют нанести на кожу головы небольшое количество картофельного сока, помассировать в течение нескольких минут обработанные участки. Благодаря природным компонентам, входящим в состав сока из картофеля, восстанавливается микрофлора кожи головы, также сок укрепляет волосы, так как в нём содержится коллаген. Кроме того, полезный эффект возникает благодаря витамину C, источником которого является картофель.

"Витамин С оказался гораздо более полезным для роста волос, чем предполагалось ранее. Аскорбиновая кислота участвует в процессе всасывания железа, а недостаток этого микроэлемента может быть одной из причин проблем с волосами", — говорят эксперты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что картофель может спасти от повышенного давления.