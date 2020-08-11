Пандемия вернула Австралии "блудного сына" - княжество Хатт-Ривер

Спустя 50 лет после провозглашения суверенитета княжество Хатт-Ривер, часть территории Австралии, подошло к концу своего существования.

Никогда юридически не признанное Австралией или какой-либо другой страной, княжество было создано самопровозглашённым принцем Леонардом Касли в 1970 году.

Расположенный примерно в 500 километрах к северу от Перта, города Западной Австралии, княжество действовало как независимая нация: его правительство выдавало визы, водительские права, паспорта и валюту, доллар реки Хатт.

Микронация, которая в последние годы стала популярной туристической достопримечательностью, объявила, что она возвращается в Содружество Австралии в результате "трудных времён", вызванных пандемией коронавируса.

Как сообщают австралийские СМИ, Леонард Касли умер в феврале прошлого года и оставил миллионный долг в виде налогов, заставив его сына и преемника принца Грэма Касли объявить о продаже своей земли, чтобы погасить долги.

С площадью 75 квадратных километров сельскохозяйственных земель, княжество имеет население около 30 человек.

Сторонники и последователи маленькой нации получили электронное письмо от командира Королевского Легиона реки Хатт Ричарда Ананды Бартона, в котором он объявил, что нынешний лидер нации "решил распустить княжество".

"Его Высочество Принц Грэм сообщил мне, что правительство княжества Хатт-Ривер приняло решение распустить княжество, которое вновь войдёт в Содружество Австралии. Хотя период, когда мы были независимой нацией, подошёл к концу, все, кто служил княжеству последние 50 лет, с гордостью будут вспоминать эту историю", — цитируют Бартона местные СМИ.

К слову, княжество Хатт-Ривер — старейшая микронация в Австралии. В настоящее время страна имеет другие самопровозглашённые микронации на своей территории: империю Атлантиум, княжество Снейк-Хилл и Республику Мурраварри.