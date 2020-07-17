Дьявол носит Прада, а окружение Трампа - Chiara Boni

Женская часть окружения американского президента предпочитают одеваться в итальянском модном доме Chiara Boni La Petite Robe.
Как отмечает сегодня The Washington Post, "облюбовали они эту марку одежды по нескольким причинам".
По меркам светских модников, одежда от Chiara Boni — "бюджетна": платья, которые предлагает дизайнер, стоят в среднем $650 — 1000. Они просты и практичны — в них удобно путешествовать, и они хорошо выглядят на телеэкране.
Но есть еще одна причина популярности бренда у приближенных к президенту женщин:
А Chiara Boni La Petite Robe "наплевать" на политические взгляды покупательниц и их убеждения.
"Мы одеваем и правых, и левых, и центристок", — заявил Энтони Веккиони, директор одного из магазинов итальянской марки в Нью-Йорке.
И регулярно это подтверждает, размещая в соцсетях бренда фотографии с протрамповскими покупательницами, несмотря на то, что многие призывают бойкотировать дизайнеров, которые так или иначе сотрудничают с окружением американского президента.
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