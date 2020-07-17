Дьявол носит Прада, а окружение Трампа - Chiara Boni

Женская часть окружения американского президента предпочитают одеваться в итальянском модном доме Chiara Boni La Petite Robe.

Как отмечает сегодня The Washington Post, "облюбовали они эту марку одежды по нескольким причинам".

Почему именно Киара Бони

По меркам светских модников, одежда от Chiara Boni — "бюджетна": платья, которые предлагает дизайнер, стоят в среднем $650 — 1000. Они просты и практичны — в них удобно путешествовать, и они хорошо выглядят на телеэкране.

Но есть еще одна причина популярности бренда у приближенных к президенту женщин:

многие модные дома отказались одевать Меланию Трамп, когда она стала первой леди; причем сделали это довольно демонстративно.

А Chiara Boni La Petite Robe "наплевать" на политические взгляды покупательниц и их убеждения.

"Мы одеваем и правых, и левых, и центристок", — заявил Энтони Веккиони, директор одного из магазинов итальянской марки в Нью-Йорке.

И регулярно это подтверждает, размещая в соцсетях бренда фотографии с протрамповскими покупательницами, несмотря на то, что многие призывают бойкотировать дизайнеров, которые так или иначе сотрудничают с окружением американского президента.