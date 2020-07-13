Тающий ледник Монблана открыл капсулу времени индийской истории

Ледник Монблан во французских Альпах по мере своего таяния выдает все больше секретов - на этот раз людям открылась самая настоящая капсула времени - кипа газет, начиная с того момента, когда Индира Ганди стала первой и пока единственной женщиной-премьер-министром Индии в 1966 году.
Экземпляры индийских газет The National Herald и The Economic Times, вероятно, находились на борту самолета Air India Boeing 707, который разбился в горах 24 января 1966 года, унеся жизни 177 человек.
"Клад из примерно дюжины газет был найден на прошлой неделе Тимоти Моттеном, который управляет кафе-рестораном La Cabane du Cerro, расположенным на высоте 1350 метров рядом с горнолыжным центром Шамони", - сообщает сегодня издание The Gardian.
Кафе находится примерно в 45 минутах ходьбы от ледника Боссонс, где загадочно разбился самолет, названный в честь гималайского пика Канченджанга.
"Сейчас они(газеты) высыхают, но находятся в очень хорошем состоянии", - сказал 33-летний Моттин. - Их можно читать."
Кафе находится примерно в 45 минутах ходьбы от ледника Боссонс, где при загадочных обстоятельствах почти 6 десятилетий назад разбился самолет. Это, как отмечает The Gardian, уже не первая находка Моттина - у него в кафе уже почти сформировался музей "капсул времени", которые "принес" тающий ледник.
Он сказал, что предпочитает делиться своими находками с посетителями, а не "прятать их на чердаке, ожидая, чтобы продать их, что, по его словам, "стало бизнесом для менее щепетильных альпинистов".
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