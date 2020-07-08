Фото летучей мыши с почти 2-хметровым размахом крыльев появилось в Сети

Пользователь Twitter с ником @AlexJoestar622 разместил у себя на странице фотографию, в короткий срок ставшую вирусной.

На ней запечатлена летучая мышь с гигантским — 1,7 м, как утверждает автор снимка — размахом крыльев.

Yes they're found in that area and a lot of places work on the preservation of their habitats they're very very good calm and sweet bois and grls pic.twitter.com/YPcocC9F5h — Martin Nikolov (@TheFrostball) June 25, 2020

Судя по комментариям, пользователи соцсети, мягко говоря, в шоке: они поражены тем, что "подобные монстры" существуют в реальности:

"Вообразите, что оналетит прямо на вас. Я бы, наверное, даже из страны сбежал" "Есть вид летучих мышей, которые выше среднестатистического человека. Известно, что они вегетарианцы и все такое, но все равно жуть берет от одного вида. Даже на фотке".

ДЛЯ СПРАВКИ:

На фото из твитта — гривастый ацеродон - разновидность летучих мышей, которая встречается на Филиппинах.

У них на самом деле очень большие крылья, но сама мышь невелика: длина тела до 29 см, вес до 1,2 кг. ч