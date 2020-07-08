Пользователь Twitter с ником @AlexJoestar622 разместил у себя на странице фотографию, в короткий срок ставшую вирусной.
На ней запечатлена летучая мышь с гигантским — 1,7 м, как утверждает автор снимка — размахом крыльев.
Yes they're found in that area and a lot of places work on the preservation of their habitats they're very very good calm and sweet bois and grls pic.twitter.com/YPcocC9F5h— Martin Nikolov (@TheFrostball) June 25, 2020
Судя по комментариям, пользователи соцсети, мягко говоря, в шоке: они поражены тем, что "подобные монстры" существуют в реальности:
"Вообразите, что оналетит прямо на вас. Я бы, наверное, даже из страны сбежал"
"Есть вид летучих мышей, которые выше среднестатистического человека. Известно, что они вегетарианцы и все такое, но все равно жуть берет от одного вида. Даже на фотке".
ДЛЯ СПРАВКИ:
На фото из твитта — гривастый ацеродон - разновидность летучих мышей, которая встречается на Филиппинах.
У них на самом деле очень большие крылья, но сама мышь невелика: длина тела до 29 см, вес до 1,2 кг. ч
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.