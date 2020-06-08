Уличный художник путешествует по миру, даря улыбки городам

Дэвид Зинн - профессиональный художник из американского штата Мичиган, рисующий мелом на асфальте, путешествует по миру, чтобы раскрасить жизнь людей во время пандемии.

Любой объект уличной инфраструктуры или даже банальная трещина в асфальте запросто под его руками смогут стать деталью весёлой картинки, создавая эффект иллюзии.

В последние полгода работы Зинна появились на платформах метро в Манхэттене, деревенских площадях в Швеции и уличных углах на Тайване.