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Источник Правда.Ру

Hayvine: американец заработал состояние на "лосьоне от 5G"

Интересные Новости

На волне развития технологии 5G в некоторых странах запада наблюдаются случаи массовой истерии, на которой некоторым предприимчивым людям удается неплохо зарабатывать.

Так издание "Hayvine" рассказало о жителе американского Сиэтла, который заработал полмиллиона долларов, продавая мазь, которая якобы защищает от воздействия 5G антенн.

Продажи осуществлялись через сайты Amazon и eBay по 20 долларов за баночку.

Мужчина, по всей вероятности, и сам не ожидал такого спроса, но "чудодейственное средство" разрекламировали во множестве групп в социальных сетях, где собираются любители различных теорий заговоров.

И самое интересное, что многие из тех, кто купил и попробовал на себе это средство утверждали, что оно действительно работает.

В итоге администрация торговых интернет-площадок почуяла неладное и прикрыла торговлю "анти 5G лосьоном". За несколько дней до этого его цена поднялась с 20 до 80 долларов.

Кстати, проверка показала, что мазь на самом деле состояла наполовину из вазелина, а на половину из крема для загара.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Иркутске лжецелительницы обманули десять пенсионерок.

сша

Что такое "горе луковое" теперь точно знает китайский парень

Интересные Новости

"Бойся гнева обиженной женщины, — сказал когда-то давно кто-то очень мудрый. — Ибо не дано нам предугадать, какой способ мести родится в ее голове".

лук китай разрыв отношений

Bloomberg: Швеция столкнулась с глубоким экономическим спадом

Мир

Швецию ждет худший экономический кризис со времен Второй мировой войны, сообщает Bloomberg.

В Швеции растет уровень безработицы

Власти страны отказались от введения каких-либо жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на это, власти страны столкнулись c рядом экономических проблем.

Согласно данным статистического управления Швеции, в апреле уровень безработицы достиг 7,9%, что выше, чем предполагалось.

Без учета сезонных факторов показатель составил 8,2%.

"Если в стране не восстановится спрос на товары и услуги, то уровень безработицы может вырасти до 17%", — сообщил аналитик агентства Йоханна Йенссон.

Кроме того. власти рассматривают законопроект, по которому работодателям станет проще и дешевле увольнять сотрудников. Профсоюзы и оппозиция уже раскритиковали данное предложение. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Швеция пошла по своему пути борьбы с коронавирусом.

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Урок на всю жизнь: укус Черной вдовы не делает человека пауком

Интересные Новости

Трое мальчишек 8, 10 и 12 лет были госпитализированы в Боливии после укуса паука, известного как Черная вдова.

Как братья сами рассказали, паука они увидели, когда пасли коз неподалеку от деревни.

укус боливия паук черная вдова

Музыкант Дмитрий Ланской ради семьи пешком идет из Латвии в Россию

Шоу-бизнес

Певец и композитор Дмитрий Ланской решил пешком перейти границу Латвии и России.

Ланской с семьей оказался отрезан от России

Дмитрий уже составил маршрут до Москвы. При себе у него рюкзак и палатка. После того, как будет пройдено некоторое расстояние пешком, он планирует ехать автостопом, на каком-то отрезке помогут друзья.

латвия шоу-бизнес дмитрий ланской

Шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля фри

Интересные Новости

Шеф повар из Австралии Роб Никсон, который ведет популярный кулинарный блог на YouTube, поделился со своими подписчиками рецептом идеального картофеля фри.

Для приготовления самой вкусной картошки нужно иметь сам картофель, кукурузный сироп, масло канолы и соль.

Картофель нужно нарезать тонкими ломтиками и замочить в воде на десять минут, чтобы вывести из него лишний крахмал. Затем нужно поменять воду и добавить в неё одну столовую ложку кукурузного сиропа, чтобы придать картофелю легкую сладость. В сиропе картофель также рекомендуется подержать около 10 минут.

Главный секрет Никсона в том, что картофель нужно обжаривать два раза в течение двух минут. Для жарки шеф-повар использует масло канолы. По словам Никсона, именно вторая прожарка дает картофелю его привычный вкус и золотистую корочку.

рецепт роб никсон картофель фри
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