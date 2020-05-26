Hayvine: американец заработал состояние на "лосьоне от 5G"

На волне развития технологии 5G в некоторых странах запада наблюдаются случаи массовой истерии, на которой некоторым предприимчивым людям удается неплохо зарабатывать.

Так издание "Hayvine" рассказало о жителе американского Сиэтла, который заработал полмиллиона долларов, продавая мазь, которая якобы защищает от воздействия 5G антенн.

Продажи осуществлялись через сайты Amazon и eBay по 20 долларов за баночку.

Мужчина, по всей вероятности, и сам не ожидал такого спроса, но "чудодейственное средство" разрекламировали во множестве групп в социальных сетях, где собираются любители различных теорий заговоров.

И самое интересное, что многие из тех, кто купил и попробовал на себе это средство утверждали, что оно действительно работает.

В итоге администрация торговых интернет-площадок почуяла неладное и прикрыла торговлю "анти 5G лосьоном". За несколько дней до этого его цена поднялась с 20 до 80 долларов.

Кстати, проверка показала, что мазь на самом деле состояла наполовину из вазелина, а на половину из крема для загара.

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