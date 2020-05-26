Урок на всю жизнь: укус Черной вдовы не делает человека пауком

Трое мальчишек 8, 10 и 12 лет были госпитализированы в Боливии после укуса паука Черная вдова.

Как братья сами рассказали, паука они увидели, когда пасли коз неподалеку от деревни.

И им пришла "гениальная идея" - проверить, правда ли то, что укус паука даст им силы, такие как у супергероя Человека - Паука из комиксов.

"Они подошли к пауку и ткнули его палкой, чтоб разозлить,ведь Черная вдова обычно не агрессивна", - говорит Телемундо Виргилио Пьетро, руководитель эпидемиологического отдела в Министерстве здравоохранения Боливии.

Первые симптомы у мальчишек появились уже через несколько минут. Мать срочно отвезла их в местный медицинский центр. Их здоровье не улучшилось, и они были переведены в больницу города Ллаллагуа. Но и там помочь врачи не смогли.

В конце концов последователей Человека - Паука отвезли в детскую больницу в Ла-Пасе.

Состояние,-вспоминает мать, - было очень плохое: мышечная боль, потливость, лихорадка, а еще их постоянно трясло и скручивало судорогами".

После введения сыворотки против укусов они медленно, но верно пошли на поправку.