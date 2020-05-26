Урок на всю жизнь: укус Черной вдовы не делает человека пауком

Трое мальчишек 8, 10 и 12 лет были госпитализированы в Боливии после укуса паука Черная вдова.
Как братья сами рассказали, паука они увидели, когда пасли коз неподалеку от деревни.
И им пришла "гениальная идея" - проверить, правда ли то, что укус паука даст им силы, такие как у супергероя Человека - Паука из комиксов.
"Они подошли к пауку и ткнули его палкой, чтоб разозлить,ведь Черная вдова обычно не агрессивна", - говорит Телемундо Виргилио Пьетро, руководитель эпидемиологического отдела в Министерстве здравоохранения Боливии.
Первые симптомы у мальчишек появились уже через несколько минут. Мать срочно отвезла их в местный медицинский центр. Их здоровье не улучшилось, и они были переведены в больницу города Ллаллагуа. Но и там помочь врачи не смогли.
В конце концов последователей Человека - Паука отвезли в детскую больницу в Ла-Пасе.
Состояние,-вспоминает мать, - было очень плохое: мышечная боль, потливость, лихорадка, а еще их постоянно трясло и скручивало судорогами".
После введения сыворотки против укусов они медленно, но верно пошли на поправку.
"Бойся гнева обиженной женщины, — сказал когда-то давно кто-то очень мудрый. — Ибо не дано нам предугадать, какой способ мести родится в ее голове".
Компания по разработке компьютерных игр Epic Games решила порадовать пользователей своего официального магазина, сделав бесплатной одну из самых популярных у геймеров игр — Grand Theft Auto V.
Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Пользователи отмечают, что игру скачать сейчас очень трудно из-за большого ажиотажа у геймеров.
Ранее СМИ сообщили, что российские банки уже ввезли в страну рекордное количество долларов на фоне кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
Зачем финансовые организации продолжают ввозить в страну валюту объяснил экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.
"Люди сняли эти деньги, чтобы положить под подушку. Это очевидно. Люди понимают, что сейчас есть проблемы в экономике и, скорее всего, к концу года рубль опустится. Это стандартная реакция российского гражданина на экономические проблемы", — пояснил эксперт.
На прошлой неделе в России выросло число покупок. Рост отмечается по окончании режима строгой самоизоляции.
По сравнению с неделей 30 марта-11 мая, на прошлой неделе число оплат наличными и картами увеличилось на 19%. При этом средний чек остался на прежнем уровне — около 870 рублей. То есть россияне стали совершать больше мелких покупок.
Шеф повар из Австралии Роб Никсон, который ведет популярный кулинарный блог на YouTube, поделился со своими подписчиками рецептом идеального картофеля фри.
Для приготовления самой вкусной картошки нужно иметь сам картофель, кукурузный сироп, масло канолы и соль.
Картофель нужно нарезать тонкими ломтиками и замочить в воде на десять минут, чтобы вывести из него лишний крахмал. Затем нужно поменять воду и добавить в неё одну столовую ложку кукурузного сиропа, чтобы придать картофелю легкую сладость. В сиропе картофель также рекомендуется подержать около 10 минут.
Главный секрет Никсона в том, что картофель нужно обжаривать два раза в течение двух минут. Для жарки шеф-повар использует масло канолы. По словам Никсона, именно вторая прожарка дает картофелю его привычный вкус и золотистую корочку.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.