Учительница Путина рассказала правду о его учебе

Классный руководитель президента России Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, каким в отроческие годы был лидер страны. Педагог учила будущего главу Кремля с 5 по 8 класс в школе № 193 в Ленинграде.

Гуревич отметила, что в детстве Путин был озорным ребенком, очень энергичным, мог сбежать с урока. В то же время учительница подчеркнула и целеустремленность будущего российского лидера. У главы Кремля был цель — поступить в университет. И он сделал это, хотя конкурс и был 30 человек на место, и сделал самостоятельно. Все вступительные испытания Путин сдал на "отлично", лишь по сочинению получил "хорошо", пояснила педагог.

Также он рассказала, что даже сейчас поддерживает с учеником теплые отношения.

Стоит отметить, что частной жизни российского лидера в конце лета журналисты уделили особое внимание. Так, "Правда.Ру" рассказывала, что французских СМИ развернулась дискуссия о том, чем занимается на каникулах Путин. Телеканал France 2 сообщил, президент охотится в Сибири на тигров и плавает в холодном Байкале. Подтверждая слова, журналисты показали снимок главы Кремля рядом с лежащим зверем. Позже на страницах Libération появился материал, разоблачающий данные коллег. Фото было сделано еще в 2008 году во время научной экспедиции. Тогда Путин выстрелил транквилизатором в тигра, который пытался причинить вред съемочной группе.

Источник фото: kremlin.ru

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