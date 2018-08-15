Непьющим студентам будут давать бесплатное жилье

У британских студентов есть шанс получить бесплатное жилье. Единственное условие — никаких вечеринок и алкоголя. С такой инициативой к учащимся обратился Манчестерский университет, отмечает TheUK. one.
В городе оборудуют около 30 комнат, которые передадут в безвозмездное пользование студентам, обязующимся обходиться без вечеринок. При этом в учебном заведении отметили, что не собираются запрещать употребление спиртного в комплексе.
Администрация осознает, что нельзя быть уверенными абсолютно, что студенты отказались от спиртного. Однако когда на одной площади собираются люди, отдающие предпочтение ЗОЖ и тишине, то возрастает шанс того, что учащиеся не будут шуметь дома.
Кроме того, в университете пояснили, часть студентов выбирает трезвение, т. к. того требует религия или спорт, которому они посвящают себя.
Стоит отметить, что британские граждане одни из самых пьющих. Вместе с ними это "звание" разделяют французы, немцы, американца и россияне.
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