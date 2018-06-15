Google раскрыл запросы россиян во время ЧМ-2018

Чаще всего в день открытия чемпионата мира россияне хотели знать стоимость билетов на игры, паспорта болельщика и время открытия. Такие данные опубликовал Google.

Фото: ru.fifa.com

Также компания рассказала, что во второй половине дня пользователи хотели посмотреть игру родной сборной с гостями из Саудовской Аравии в режиме онлайн, узнать счет этого матча, также интересовала россиян личность Робби Уильямса и Марио Фернандеса. В список частых "вопрошаний" вошли и фамилии игроков, забивших в ворота сборной Саудовской Аравии.

Отметим, начиная с 2016 года россияне-пользователи Google интересуются не только стоимостью билетов на игры, но также и правилами, по которым эти игры будут судить, их принципами и тем, дорог ли инвентарь.

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