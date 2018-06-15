Провинциал жил в "Лужниках", чтобы бесплатно посмотреть открытие ЧМ

Житель Мордовии попытался попасть на открытие чемпионата мира по футболу, придя на "Лужники" заранее. Любителя спорта задержали полицейские.
Стражам порядка гость столицы чистосердечно признался, что поселился на стадионе еще 9 июня. С тех пор он хорошо выспался и ожидал начала праздника.
К сожалению, мечте не суждено было сбыться. Вместо трибун мужчину ожидало полицейское отделение. Там он тоже пробыл недолго.
Отметим, что житель Мордовии многое упустил, не приобретя билет заранее. Сборная России одолела противников из Саудовской Аравии, забив 5 мячей в ворота противников и не позволив сборной-противнику даже подойти к своим воротам.
Читайте также:
Сборная России победила Саудовскую Аравию со счетом 5-0
Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.
Анатолий Шарий заявил, что Крымский полуостров – часть Украины. Журналист добавил, что он никогда не откажется от своей точки зрения.
12 июня в Москве умер известный кардиохирург Яков Бранд.
Американский консерватор заступился за своего президента после саммита в Канаде.