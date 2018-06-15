За что Пугачева прокляла Малахова и назвала его "подонком"

Примадонна российской сцены Алла Пугачева рассердилась на ведущего ток-шоу Андрея Малахова.

Ее неистовство вызвал один из выпусков ток-шоу "Привет, Андрей!". "Не говоря "Здравствуйте", начинает: "Тварь, сволочь, подонок. Ты позвал его! Алкоголика!" И повесила трубку", - вспоминал Андрей Малахов.

Как выяснил корреспондент "Собеседника", в конце мая Андрей Малахов пригласил на телешоу ее бывшего фаворита Сергея Челобанова. И там заговорили о некоторых пикантных деталях,ее касающихся.

Речь идет о том, что в свое время Челобанов являлся донором спермы. Челобанов говорил об этом и Лере Кудрявцевой во время шоу "Секрет на миллион" не исключал такой возможности и в других передачах.

"Пугачева голову оторвет, если я скажу да. Это допустимо и весьма вероятно, но точно никто не знает", сказал Челобанов.

Как пишет Утро.ру, Примадонна лояльно относилась ко всем проделкам журналистов. Но теперь этому, по всей видимости, пришел конец.