Зачем президент Чехии сжег красные трусы

Глава Чешский Республики Милош Земан участвовал в необычном действе. Он спалил на костре красные трусы невероятного размера. Запись действа оказалась на YouTube-канале POLITIKA 24.

Фото: кадр из репортажа POLITIKA 24

Во время "перфоманса" Земан сказал, что период нижнего белья завершился для политики.

Напомним, что три года назад местная творческая группировка Ztohoven развесила эту деталь одежды над резиденцией главы страны. Так творческие люди решили сказать о своем мнении к политике главы Республики.

После инцидента предмет гардероба хранился в Комитете по управлению госимуществом, у него администрация и выкупила предмет за символическую цену — одна крона.

Земан упрекнул Ztohoven в сомнительности тех способов, при помощи которых они пытаются говорить с политиками, предложив творческой группе обмен существенными аргументами.

Напомним, что из-за инцидента лишился работы глава отдела безопасности резиденции президента.

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