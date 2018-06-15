Лидер "Чайф" перепел "Аргентина-Ямайка 5:0" из-за ЧМ-2018

Песня "Аргентина-Ямайка 5:0" получила еще одну жизнь благодаря лидеру "Чайф" Владимиру Шахрину и первому победному матчу российской сборной на ЧМ.
Музыкант выложил в Instagram видео, где перепел свою же композицию: "Уходит боль, уходит боль. Россия-Саудовская Аравия 5:0".
Шахрин также прокомментировал матч, заметив, что непосредственно в телевизионный экран попросил последний, 5 гол. Так музыкант отметил, что футболисты порадовали его. В день перед игрой лидер "Чайфа" сказал, что выступит в фан-зоне в столицы Урала и перед самарским матчем, когда отечественная сборная встретится со спортсменами из Уругвая. Также, по словам Шахрина, композиция "Пусть все будет так, как ты захочешь" на период ЧМ будет посвящена российской сборной, а не возлюбленной.
Хит начала 2000-х "Аргентина-Ямайка 5:0" стал отражением игры двух сборных на ЧМ-1998. Ямайка в тот год впервые попала на первенство. Стоит отметить, что это был и последний раз.
Отечественная команда в первом матче одолела сборную Саудовской Аравии, счет 5:0. Два гола забил Денис Черышев, по одному — Артем Дзюба, Юрий Газинский и Александр Головин.
Следующий матч сборная проведет во вторник на петербургском стадионе против команды Египта.
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