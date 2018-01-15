Озоновая дыра над Антарктидой закрыта

Более тридцати лет назад ученые впервые узнали о дыре в озоновом слое, которая образовалась над Антарктикой.

Благодаря глобальному запрету на опасные химические вещества, известные как хлорфторуглероды, озоновая дыра, обнаруженная в 1980-х годах, становится все меньше.

Как пишет NaturalNews, время действительно может залечить все раны. Даже нанесенные такими веществами, как хлорфторуглероды (ХФУ). Напомним, эти химикаты присутствовали в материалах упаковок, блоках кондиционирования воздуха и аэрозолях. Когда ХФУ проникали в атмосферу, они распадались под воздействием ультрафиолета Солнца и выделяли атомы хлора, разрушающие озон.

В рамках Монреальского протокола, введенного в 1989 году, производство ХФУ было прекращено. В 2005 году эксперты NASA проводили постоянное наблюдение за озоновой дырой, используя свой спутник Aura для мониторинга ее состояния. Последние данные показали, что естественный слой "солнцезащитного крема" Земли, наконец, восстанавливается.

Исследование профессора Сьюзан Страхан из Центра космических полетов им. Годдарда (Гринбелт, штат Мэриленд), говорит о том, что снижение уровня атмосферных ХФУ помогло восстановить озоновый слой. По словам Страхан, "все это свидетельствует о том, что Монреальский протокол работает - хлор уменьшается в антарктической стратосфере, а разрушение озона уменьшается вместе с ним". Таким образом, количество хлора в атмосфере над Антарктидой снижается на 0,8% ежегодно.