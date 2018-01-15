Врачи советуют женщинам нюхать любимых мужчин для успокоения

Ученые пришли к выводу, что запах любимого мужчины помогает женщинам перестать нервничать.

Свои исследования этого вопроса Journal of Personality and Social Psychology опубликовали ученые Университета Британской Колумбии. Согласно эксперименту, мужчины должны были сутки проносить футболку, а женщины потом эту футболку должны были понюхать.

При этом мужчинам не позволялось пользоваться никакими дезодорантами и прочей парфюмерией, они не курили и не ели еду, которая бы сильно влияла на запах тела. Женщинам же для сравнения давали понюхать свежие футболки, а также футболки, которые носили другие мужчины.

Сразу после этого женщинам предлагали решить сложную математическую задачу или пройти нервное собеседование, то есть получить определенную долю стресса.

Выяснилось, что если женщины нюхали футболки своих мужчин, в стресс они почти не впадали. Об этом свидетельствовал уровень стрессового гормона кортизола. Также обнаружилось, что антистрессовый эффект мужского пота был особенно силен, если женщина узнавала запах своего мужчины.

Что характерно, чужой запах повышал уровень кортизола, то есть женщины из-за чужого запаха начинали нервничать больше. Ученые отметили, что в обратную сторону эксперимент не работает, то есть мужчинам давать футболки женщин бесполезно.