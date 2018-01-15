Школьники некоторых районов Колымы из-за сильных морозов остались дома, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Магаданской области.
По данным синоптиков, 15 января в связи с низкими температурами и в целях профилактики простудных заболеваний в пяти школах Сусуманского городского округа Магаданской области отменены занятия в школах для учащихся с первого по 11-е классы.
Сообщается, что 15 января минимальная температура в Сусуманском районе составила 54 градуса мороза. В настоящее время столбик термометра показывает 53 градуса ниже нуля.
По этому поводу в главном управлении МЧС России по Магаданской области в связи с понижением температуры в регионе настоятельно рекоменовали автомобилистам воздержаться от выезда за пределы городов, пешеходам - быть осторожными при передвижении по улицам, а туристам и охотникам - переждать непогоду в населенных пунктах.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что, по словам главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, зима 2018 года по температуре будет близкой к норме. В ближайшие месяцы можно ожидать "неоднородной" погоды и больших колебаний температур. Метеоролог отметил, что аномальных холодов пока нет причин ждать, но насколько снежной будет грядущая зима, не пояснил.
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