"Минус пятьдесят за окном": школьникам Колымы разрешили не учиться

Школьники некоторых районов Колымы из-за сильных морозов остались дома, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Магаданской области.

По данным синоптиков, 15 января в связи с низкими температурами и в целях профилактики простудных заболеваний в пяти школах Сусуманского городского округа Магаданской области отменены занятия в школах для учащихся с первого по 11-е классы.

Сообщается, что 15 января минимальная температура в Сусуманском районе составила 54 градуса мороза. В настоящее время столбик термометра показывает 53 градуса ниже нуля.

По этому поводу в главном управлении МЧС России по Магаданской области в связи с понижением температуры в регионе настоятельно рекоменовали автомобилистам воздержаться от выезда за пределы городов, пешеходам - быть осторожными при передвижении по улицам, а туристам и охотникам - переждать непогоду в населенных пунктах.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что, по словам главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, зима 2018 года по температуре будет близкой к норме. В ближайшие месяцы можно ожидать "неоднородной" погоды и больших колебаний температур. Метеоролог отметил, что аномальных холодов пока нет причин ждать, но насколько снежной будет грядущая зима, не пояснил.