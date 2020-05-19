Что такое "горе луковое" теперь точно знает китайский парень

"Бойся гнева обиженной женщины, — сказал когда-то давно кто-то очень мудрый. — Ибо не дано нам предугадать, какой способ мести родится в ее голове".

В Китае девушка, сильно, видимо, обидевшаяся на измены "бывшего", отправила ему грузовик лука — целую тонну(!) — и пожелала "плакать сильно-сильно".

Девушка по фамилии Чжао рассказала подписчикам в соцсети, что "чувствовала себя опустошенной" после того, как ее после года отношений бросил парень.

Но обиднее всего было то, что он абсолютно не переживал из-за разрыва. Увидев его на улице с новой подружкой, Чжао пришла в ярость. Она заказала доставку тонны красного лука к дому бывшего возлюбленного.

К посылке приложила записку:

"Я плакала три дня, теперь твоя очередь".

Как отнесся парень к прощальному подарку, и заставил ли он его плакать — неизвестно. Но вот соседи говорят, что они плачут уже не первый день: