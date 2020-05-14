Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая

Компания по разработке компьютерных игр Epic Games решила порадовать пользователей своего официального магазина, сделав бесплатной одну из самых популярных у геймеров игр — Grand Theft Auto V.

Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.

Пользователи отмечают, что игру скачать сейчас очень трудно из-за большого ажиотажа у геймеров.