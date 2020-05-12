Собака-робот блюдет за социальным дистанцированием в парке Сингапура

Робот-собака патрулирует один из парков Сингапура, следя за тем, чтобы посетители соблюдали социальное дистанцирование.

Машина, изготовленная американской компанией Boston Dynamics, оснащена камерой для наблюдения и громкоговорителем.

В случае нарушения правил дистанцирования она не только зафиксирует факт, но и "шуганет" опасно сблизившихся людей.

А еще робот периодически напоминает, что врачи настоятельно рекомендуют соблюдать дистанцию, чтобы не заразиться коронавирусом.