Тысячи овец гуляют по улицам турецкого города, пока люди на карантине

Тысячи овец заполонили улицы турецкого города Самсун.

Видеокадры огромного стада, шагающего в Черноморский прибрежный город на северной границе страны, опубликованы Раджипом Сойлу, репортером Middle East Eye.

Flock of sheep invades Turkey’s city of Samsun last night during the coronavirus lockdown 🐑 pic.twitter.com/Wmf4pKEGPM