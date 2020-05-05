Тысячи овец гуляют по улицам турецкого города, пока люди на карантине

Тысячи овец заполонили улицы турецкого города Самсун.

Видеокадры огромного стада, шагающего в Черноморский прибрежный город на северной границе страны, опубликованы Раджипом Сойлу, репортером Middle East Eye.

Flock of sheep invades Turkey’s city of Samsun last night during the coronavirus lockdown 🐑 pic.twitter.com/Wmf4pKEGPM — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 3, 2020

Животные, судя по видео, прекрасно себя чувствуют и даже иногда останавливаются, чтобы отдохнуть на траве.

"А что? - пишет Сойлу. - Овцам никто не мешает, ведь люди на карантине, сидят по своим домам".

К слову, это уже не первый случай того, как быстро животные "прибирают к лапам" опустевшие улицы городов. Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что

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