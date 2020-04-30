На сайте Банка России сообщается, что 30 апреля Банк России запускает в обращение тираж монет из драгоценных металлов, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Так, выпускаются монеты "Комплекс Храма Воскресения Христова" серии "75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.": две серебряные номиналом 3 рубля и золотая номиналом 50 рублей.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.