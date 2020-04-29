Владелец одного из многочисленных британских пабов назвал карантинные меры, введенные в стране из-за коронавируса, "мечтой, ставшей реальностью", потому что ему больше не нужно иметь дело с клиентами.
59-летний Стив Коттен заработал себе репутацию "самого ворчливого и нелюдимого владельца паба":
Парадокс: именно этот паб стал любимым местом для королевских особ и знаменитостей. Среди частых гостей — артисты, кинопродюсеры, миллиардеры, звезды "Формулы-1" и бизнес-тяжеловесы.
Но мистер Коттен настаивает, что не имеет значения, кто входит в дверь, он одинаково груб со всеми, старательно поддерживая образ старого сурового пирата, меланхолично играющего на пианино.
Фото: SWNS
Этой фразой он сегодня встречает посетителей, которые, узнав, что паб открылся, потянулись посидеть с кружечкой "чего-нибудь".
"Мы с Фредом (его котом — Прим.ред.) все эти дни карантина просто сидели и пили в одиночестве, как это было в старые добрые времена, — до того, как мы каким-то образом начали привлекать клиентов", — ворчит сегодня, стоя за стойкой, Стив Коттен.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.