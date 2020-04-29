Ворчливый владелец британского паба не рад ослаблению карантина

Владелец одного из многочисленных британских пабов назвал карантинные меры, введенные в стране из-за коронавируса, "мечтой, ставшей реальностью", потому что ему больше не нужно иметь дело с клиентами.

59-летний Стив Коттен заработал себе репутацию "самого ворчливого и нелюдимого владельца паба":

он никогда не приветствует своих клиентов;

заставляет всех посетителей, включая принца Гарри, обслуживать себя самостоятельно;

у него в заведении нет ни телефона, ни телевизора, ни Wi-Fi.

Парадокс: именно этот паб стал любимым местом для королевских особ и знаменитостей. Среди частых гостей — артисты, кинопродюсеры, миллиардеры, звезды "Формулы-1" и бизнес-тяжеловесы.

Но мистер Коттен настаивает, что не имеет значения, кто входит в дверь, он одинаково груб со всеми, старательно поддерживая образ старого сурового пирата, меланхолично играющего на пианино.

Фото: SWNS

Пока я и город были на карантине, я был счастлив

Этой фразой он сегодня встречает посетителей, которые, узнав, что паб открылся, потянулись посидеть с кружечкой "чего-нибудь".