Огромный астероид сегодня пролетит "неподалеку" от Земли

Астероид шириной более мили (более 1,6 км) должен пройти сегодня, в среду, 29 апреля, мимо Земли, ученые настаивают, что он не представляет никакой опасности для планеты.
Об этом сегодня сообщает американское издание The Guardian:
"Известный как 1998 OR2, астероид приблизится к нашей планете примерно на 3,9 млн миль — в 16 раз дальше, чем расстояние до Луны".
Астероид впервые был обнаружен телескопами НАСА в 1998 году. С тех пор за его полетом следила обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико.
Фото: @AreciboRadar / Twitter/PA
Ученые шутят, что последнее изображение астероида (см. фото) выглядит так, как будто он носит маску из-за пыли и мусора, которые его окружают.
"Мелкомасштабные топографические особенности, такие как холмы и хребты на одном конце астероида 1998 OR2, являются захватывающими с научной точки зрения, — говорит д-р Энн Виркки, руководитель планетарного радара в обсерватории. — Но поскольку мы все сейчас думаем о COVID-19, эти функции делают его похожим на 1998 OR2, который не забыл надеть маску."
Астероид классифицируется как PHO (потенциально опасный объект), потому что он больше 140 метров и будет находиться в пределах пяти миллионов миль от орбиты Земли.
"Хотя этот астероид не прогнозируется для воздействия на Землю, важно понять характеристики этих типов объектов для улучшения технологий снижения риска воздействия", — добавил д-р Виркки.
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