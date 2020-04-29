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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Огромный астероид сегодня пролетит "неподалеку" от Земли

Интересные Новости

Астероид шириной более мили (более 1,6 км) должен пройти сегодня, в среду, 29 апреля, мимо Земли, ученые настаивают, что он не представляет никакой опасности для планеты.

Об этом сегодня сообщает американское издание The Guardian:

"Известный как 1998 OR2, астероид приблизится к нашей планете примерно на 3,9 млн миль — в 16 раз дальше, чем расстояние до Луны".

Астероид впервые был обнаружен телескопами НАСА в 1998 году. С тех пор за его полетом следила обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико.

Изображение астероида (52768) 1998 OR2, которое заставило ученых прокомментировать, что он выглядит так, как будто он носит маску для лица.

Фото: @AreciboRadar / Twitter/PA

Ученые шутят, что последнее изображение астероида (см. фото) выглядит так, как будто он носит маску из-за пыли и мусора, которые его окружают.

"Мелкомасштабные топографические особенности, такие как холмы и хребты на одном конце астероида 1998 OR2, являются захватывающими с научной точки зрения, — говорит д-р Энн Виркки, руководитель планетарного радара в обсерватории. — Но поскольку мы все сейчас думаем о COVID-19, эти функции делают его похожим на 1998 OR2, который не забыл надеть маску."

Что знают о космическом путнике ученые

Астероид классифицируется как PHO (потенциально опасный объект), потому что он больше 140 метров и будет находиться в пределах пяти миллионов миль от орбиты Земли.

Группа приступила к наблюдениям 13 апреля

"Хотя этот астероид не прогнозируется для воздействия на Землю, важно понять характеристики этих типов объектов для улучшения технологий снижения риска воздействия", — добавил д-р Виркки.

Темы наса астероид наблюдения пролетит близко к земле
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