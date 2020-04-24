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Источник Правда.Ру

Даже леопарды учат детенышей переходить дорогу

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О важности соблюдения правил дорожного движения, как оказалось, знают даже хищники.

Об этом всему миру посредством интернета рассказали посетители Нацпарка Крюгера (это в ЮАР — прим. ред).

"Мы с дочкой, когда были в парке на экскурсии, пошли искать леопардов. Нам говорили, что их там нет, потому что давно этих кошек там не видел. Решили убедиться сами. Когда увидели остановившиеся машины, то подумали, что кто-то наткнулся на прайд львов. Дочка включила камеру…", — вспоминает 64-летняя туристка Тинус Дельпорт.

Как оказалось, причиной пробки на дороге стала леопардица, которая сначала сама перешла дорогу — убедилась в безопасности, потом вернулась, чтобы перевести детенышей.

юар леопард нацпарк крюгера переходят дорогу
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