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Источник Правда.Ру

Супруги из Великобритании: Никто не говорил нам о пандемии коронавируса

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Супружеская пара из Манчестера — Елена Манигетти и Райан Осборн — оказались единственными людьми на планете, которые ничего не знали до недавнего времени о пандемии, испытывающей мир на прочность.

Еще в 2017 году они решили сделать шаг, о котором многие мечтают: бросили работу, купили лодку и стали путешествовать по всему миру. В общении с семьей и друзьями они установили железное правило: никаких плохих новостей.

Плавали и беды не знали

Последние несколько месяцев супруги путешествовали по Атлантическому океану, от Канарских островов до Карибского моря.

Каково же было их изумление, когда их не впустили в порт на небольшом острове: его границы оказались закрыты потому, что мир "трясло от неведомой пандемии".

"В феврале мы слышали, что в Китае был вирус, но это все. Мы полагали, что к тому времени, когда мы добрались до Карибского моря, все будет кончено", — говорит Елена.

"Когда мы приехали, мы поняли, что все еще не закончилось, и оказалось, что весь мир заражен", — добавляет Райан.

"Границы закрыты"

"Даже когда нас не пустили на французскую территорию в Карибском море, мы подумали, что это была превентивная мера, что острова не хотят рисковать тем, что несколько туристов заразят местных жителей."

Вернувшись в свою лодку, пара направилась на Гренаду и, наконец, попала в область в море, где хорошо ловил 4G-интернет. Именно в этот момент они начали понимать величину вируса.

"В Сент-Винсенте, куда мы и направлялись, нам было отказано во въезде, так как я итальянская гражданка, хотя я не была в Италии в течение нескольких месяцев", — говорит Елена.

Супругов спасло то, что лодка отслеживалась по сигналу GPS: это доказало, что они не только не были в Италии в течение нескольких месяцев, но и находились в изоляции в в море.

Сейчас путешественники на суше

На данный момент Елена и Райан находятся в безопасности в Бекии, Сент-Винсент, но беспокоятся о том, как долго они смогут там оставаться.

"Мы не хотим уезжать из Сент-Винсента сейчас, но нам на пятки наступает сезон ураганов, он здесь в июне. Мы зажаты между ним и вирусом."

Темы пандемия путешественники
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