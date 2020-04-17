Художник из Ярославля Вася Ложкин призывает жителей города не унывать из-за коронавируса.
По этому случаю Вася нарисовал картину с изображенным на ней котом и надписью «Изыди, вирус окаянный!».
Эта картина очень понравилась ярославским предпринимателям, и 17 апреля они решили покружить над городом на вертолете с этой картиной.
"Местные ребята таким веселым образом захотели поднять настроение себе и окружающим. Мы живем в такое время, что всем грустно, а от стресса портится иммунитет. В условиях этой эпидемии иммунитет - очень важная штука. С помощью юмора его тоже надо поддерживать" - рассказал Вася Ложкин.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.