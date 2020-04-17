Над Ярославлем пролетел вертолет с надписью “Изыди, вирус окаянный!”

Художник из Ярославля Вася Ложкин призывает жителей города не унывать из-за коронавируса.

По этому случаю Вася нарисовал картину с изображенным на ней котом и надписью «Изыди, вирус окаянный!».

Эта картина очень понравилась ярославским предпринимателям, и 17 апреля они решили покружить над городом на вертолете с этой картиной.