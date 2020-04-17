Нарушителей самоизоляции определяют с помощью видеокамер

Более 90 нарушителей самоизоляции в Москве выявили с помощью камер уличного наблюдения, сообщает начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"За прошедшие сутки в Москве с помощью средств фото-, видеофиксации установлено 21 нарушение карантина. Всего с момента наблюдений зафиксировано более 90 нарушений", — сообщил Данчиков.

Начальник главного контрольного управления столицы также отметил, что нарушителей порядка будут не только штрафовать, но и принудительно госпитализировать в обсервационные центры.