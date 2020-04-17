В среду в международный аэропорт Иркутска прибыл самолет из Таиланда. Одним из пассажиров была привезена собака, которую сразу же отправили на карантин без права выгула.
Животное поместили в обсерватор под Иркутском, как сообщает областное управление Госсельхознадзора. Хозяина отправили вместе с собакой.
"Пассажиру выдано предписание, согласно которому животное вместе с хозяином в течение 14 дней должно находиться в обсерваторе в Шелехове без права выгула", — говорится в сообщении.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.