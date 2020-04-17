В Иркутске отправили на карантин собаку

В среду в международный аэропорт Иркутска прибыл самолет из Таиланда. Одним из пассажиров была привезена собака, которую сразу же отправили на карантин без права выгула.

Животное поместили в обсерватор под Иркутском, как сообщает областное управление Госсельхознадзора. Хозяина отправили вместе с собакой.