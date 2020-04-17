Мужчина переоделся в полицейского, чтобы погулять

Сотрудники полиции Москвы задержали 32-летнего мужчину, который нарушил карантин, отойдя от фактического места проживания более, чем на 500 метров. А чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, мужчина сам переоделся в полицейского.

"Сотрудники полиции ОМВД России по Басманному району выявили и задержали гражданина за незаконное ношение форменной одежды сотрудника полиции, а также нарушение режима самоизоляции", — сказал Владимир Васенин, начальник пресс-службы МВД.

На мужчину составлены административные протоколы за нарушение режима самоизоляции и незаконное ношение форменной одежды.