Аниматор студии Дисней работает над фильмом об исследовании Антарктики

Как последний континент, который был открыт и исследован, Антарктида всегда имела свою собственную уникальную привлекательность.

А история экспедиций, которые пытались разгадать тайны ледяной земли, полна манящей романтики.

Совсем скоро история ранних исследователей Антарктики обретет жизнь на большом экране - бывший аниматор Disney, Сара Эйррисс, работавшая над Frozen and Big Hero 6, покинула Голливуд, чтобы создать графический роман о приключениях первопроходцев.