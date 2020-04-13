Как последний континент, который был открыт и исследован, Антарктида всегда имела свою собственную уникальную привлекательность.
А история экспедиций, которые пытались разгадать тайны ледяной земли, полна манящей романтики.
Совсем скоро история ранних исследователей Антарктики обретет жизнь на большом экране - бывший аниматор Disney, Сара Эйррисс, работавшая над Frozen and Big Hero 6, покинула Голливуд, чтобы создать графический роман о приключениях первопроходцев.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.